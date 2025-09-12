​Birbank Biznes-dən sahibkar qadınlara özəl imkanlarla dolu biznes kartı

​Birbank Biznes-dən sahibkar qadınlara özəl imkanlarla dolu biznes kartı
15:17 12 Sentyabr 2025
137 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Birbank Biznes tərəfindən Azərbaycanda qadın sahibkarlığının inkişafına dəstək məqsədilə təqdim olunan “She’s Next” biznes kartı istifadəçilərə müxtəlif imkanlar yaradır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu eksklüziv kart həm hüquqi şəxslər, həm də fərdi sahibkar statusuna malik xanımlar üçün nəzərdə tutulub.

“She’s Next” biznes kartı sahibkar qadınlara manat, dollar və avro olmaqla üç valyutada sərbəst istifadə imkanı verir. Kart eyni zamanda əlavə hədiyyələr və bonuslarla zəngin imtiyazlardan faydalanmaq imkanı yaradır.

Kart istifadəçiləri üçün əlavə üstünlüklər də nəzərdə tutulub: POS ödənişləri və bankomatdan nağd vəsait çıxarışı üzrə aylıq dövriyyə limitlərini keçdikdə, istifadəçilərə müəyyən məkanlardan kuponlar təqdim olunur.

“She’s Next” kartını əldə etmək istəyən sahibkar xanımlar Birbank Biznes-in rəsmi internet saytına və ya mobil tətbiqə daxil olaraq onlayn sifariş verə bilərlər. Bu kart sahibinə yalnız maliyyə əməliyyatlarında deyil, həm də biznes fəaliyyətində daha geniş perspektivlər və yeni təcrübələr vəd edir.

Kart haqqında ətraflı məlumat: www.b-b.az/bbbv

Sahibkarlığın inkişafına önəm verən Birbank Biznes Kapital Bank-ın əmtəə nişanı olaraq həm sahibkarların, həm də onların bizneslərinin inkişafına dəstək olur, biznes sahiblərinə innovativ və rahat məhsullar təqdim edir. Birbank Biznes müştərilərində suallar yaranarsa, onlara istənilən vaxt canlı çat vasitəsilə də dəstək göstərilir. Sahibkarlara vaxta qənaət etmək imkanı verən Birbank Biznes sistemi haqqında ətraflı məlumat üçün https://birbank.business/ saytına keçid edin və ya 896 məlumat mərkəzinə zəng edin.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Milli Məclisin mədəniyyət komitəsinin iclası keçirildi

Milli Məclisin mədəniyyət komitəsinin iclası keçirildi

12 Sentyabr 2025 16:27
Saat 08:00-da bu yol bağlanacaq

Saat 08:00-da bu yol bağlanacaq

12 Sentyabr 2025 16:05
Azərbaycanda bu şəxslər pensiya ala bilməyəcək

Azərbaycanda bu şəxslər pensiya ala bilməyəcək

12 Sentyabr 2025 15:45
Şəhid Cəlal Abdullayevin qalıqları Qobustanda dəfn olundu

Şəhid Cəlal Abdullayevin qalıqları Qobustanda dəfn olundu

12 Sentyabr 2025 15:36
İlk köç karvanı Xocalının Badara kəndinə çatdı

İlk köç karvanı Xocalının Badara kəndinə çatdı

12 Sentyabr 2025 15:30
Bakıda 2 uşaq küçədə qaldı

Bakıda 2 uşaq küçədə qaldı

12 Sentyabr 2025 15:14
ABŞ-də sosial şəbəkələr üzrə təhlükəsizlik tədbirləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Çelsi”nin daha bir hücumçusu “Qarabağ”la oyunu buraxacaq

12 Sentyabr 2025 16:36

Milli Məclisin mədəniyyət komitəsinin iclası keçirildi

12 Sentyabr 2025 16:27

Rusiya səfiri Almaniya XİN-ə çağırıldı

12 Sentyabr 2025 16:13

Saat 08:00-da bu yol bağlanacaq

12 Sentyabr 2025 16:05

"Fənərbaxça"nın istədiyi ulduz futbolçular bilindi

12 Sentyabr 2025 15:47

Qadınların peşə ixtisaslarına marağı sürətlə artır

12 Sentyabr 2025 15:46

Azərbaycanda bu şəxslər pensiya ala bilməyəcək

12 Sentyabr 2025 15:45

Rus rublu ilə bağlı vacib

12 Sentyabr 2025 15:42

Şəhid Cəlal Abdullayevin qalıqları Qobustanda dəfn olundu

12 Sentyabr 2025 15:36

Aeroportdan şəhərə taksi qiyməti kəskin artdı

12 Sentyabr 2025 15:31