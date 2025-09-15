Yeməkdən sonra qarında şiş niyə yaranır?

Yeməkdən sonra qarında şişkinlik bir çox insanda rast gəlinən narahatlıqdır.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu hal adətən mədədə qaz toplanması, həzm prosesində yavaşlama və ya müəyyən qidaların orqanizmə təsiri ilə əlaqədar olur.
Mütəxəssislərin fikrincə, qarında şişkinliyin əsas səbəbləri sürətli yemək və çoxlu hava udmaq, qaz əmələ gətirən qidalar, həzm problemləri, porsiyanın çoxluğu, stress və hərəkətsizlikdir.
Mütəxəssislər məsləhət görür ki, yeməkləri kiçik porsiyalarla qəbul etmək, yaxşıca çeynəmək, qazlı içkilərdən uzaq durmaq və yeməkdən sonra yüngül hərəkət etmək qarında şişkinliyin qarşısını ala bilər.
Əgər bu hal tez-tez təkrarlanırsa, həkimə müraciət etmək vacibdir.