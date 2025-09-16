Xaricdə təhsil niyə çətinləşdiriləcək? - AÇIQLAMA

Xaricdə təhsil niyə çətinləşdiriləcək? -
20:09 16 Sentyabr 2025
151 Elm və Təhsil
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev bildirib ki, xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramlarının şərtləri çətinləşdiriləcək. Maraqlı sual yaranır - bu addımın məqsədi büdcə xərclərini azaltmaqdır, yoxsa daha keyfiyyətli kadrların seçimini təmin etmək? Digər tərəfdən, bu dəyişiklik xaricdə təhsil almaq istəyən gənclərin sayına təsir göstərə bilərmi?

Təhsil eksperti Rizvan Fikrətoğlu Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, xaricdə təhsil dövlət üçün kifayət qədər böyük maliyyə yükü yaradır və bu, az xərclə başa gəlmir. Şərtlərin çətinləşdirilməsi daha az sayda, amma daha güclü namizədlərin seçilməsi deməkdir. Onun sözlərinə görə, burada əsas məqsəd keyfiyyətli kadr seçimidir:

“Dövlətin marağı ondadır ki, xaricdə oxuyan gənclər ölkəyə qayıdaraq ixtisaslı mütəxəssis kimi xidmət etsinlər. Bu səbəbdən də seçim meyarları sərtləşdirilir ki, yalnız ən perspektivli tələbələr gedə bilsin. Eyni zamanda, “beyin axını” məsələsi də var. Çox vaxt xaricdə təhsil alanların bir hissəsi geri dönmür. Daha ciddi şərtlərin qoyulması qayıtmaq öhdəliyini gücləndirərək ölkənin kadr itkisi riskini azalda bilər. Bundan başqa, daxili təhsil sisteminə stimul vermək məqsədi də güdülə bilər. Xaricdə oxumaq üçün baryerlərin artması yerli universitetlərin inkişafına təkan verə, tələbələrin ölkədaxili təhsilə daha çox üz tutmasına səbəb ola bilər”.

R.Fikrətoğlu qeyd edib ki, bu halda dövlət proqramı ilə xaricdə təhsil almaq istəyənlərin sayı mütləq azalacaq:

“Çünki əlavə sənəd tələbləri, yüksək bal göstəriciləri və öhdəliklər bir çoxlarını kənarda qoyacaq. Amma bu, ümumilikdə xaricdə oxumaq istəyənlərin sayını tam azaltmır. Sadəcə, dövlət hesabına deyil, şəxsi vəsait və ya müxtəlif təqaüd proqramları hesabına oxumaq tendensiyası güclənə bilər. Digər tərəfdən, bu addım xaricdə təhsili daha çox seçilmiş tələbələr üçün əlçatan edə bilər ki, bu da sosial ədalət baxımından müzakirələr doğurur”.

Ekspertin fikrincə, əgər qərar düzgün tətbiq olunarsa, ölkəyə daha keyfiyyətli və ixtisaslı kadrların qayıtması təmin edilə bilər. Amma çox sərt meyarların qoyulması gənclərin başqa maliyyə mənbələri taparaq xaricdə qalması və ölkəyə dönməməsi riskini də artıra bilər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Xaricdə təhsil Rizvan Fikrətoğlu
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bakıda 11-ci Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçiriləcək

Bakıda 11-ci Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçiriləcək

16 Sentyabr 2025 15:15
ICESCO-nun Baş direktoru Şuşa 1 nömrəli məktəb və Qarabağ Universitetində olub

ICESCO-nun Baş direktoru Şuşa 1 nömrəli məktəb və Qarabağ Universitetində olub

16 Sentyabr 2025 15:10
Dövlət proqramı ilə xaricdə oxumaq çətinləşəcək

Dövlət proqramı ilə xaricdə oxumaq çətinləşəcək

15 Sentyabr 2025 23:06
Birinci sinif şagirdləri üçün 6 vacib qayda

Birinci sinif şagirdləri üçün 6 vacib qayda

15 Sentyabr 2025 17:09
Xankəndi, Ağdərə və Xocalıda Bilik Günü qeyd olundu -

Xankəndi, Ağdərə və Xocalıda Bilik Günü qeyd olundu - FOTO

15 Sentyabr 2025 12:52
Nazir Bilik Günü ilə bağlı paylaşım etdi

Nazir Bilik Günü ilə bağlı paylaşım etdi

15 Sentyabr 2025 10:40
Almaniyanın sosial şəbəkə seqmentini tənzimləmə modeli
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

​Çində 4 general vəzifədən uzaqlaşdırıldı

16 Sentyabr 2025 21:15

Saat 10:00-da işıq kəsiləcək -

16 Sentyabr 2025 20:47

Əfsanəvi futbolçunun yeni klubu bəlli oldu

16 Sentyabr 2025 20:42

Almaniyanın sosial şəbəkə seqmentini tənzimləmə modeli

16 Sentyabr 2025 20:38

Əməkdar artist magistraturaya qəbul oldu

16 Sentyabr 2025 20:35

Azərbaycanın millisi Moldovaya qalib gəldi

16 Sentyabr 2025 20:20

Bakıda avtobuslar niyə gecikir? -

16 Sentyabr 2025 20:15

"Sonsuz qardaşlıq – IV" çoxmillətli birgə təlimi başa çatdı

16 Sentyabr 2025 20:14

Xaricdə təhsil niyə çətinləşdiriləcək? -

16 Sentyabr 2025 20:09

Millət vəkili büdcə üçün neft qiymətini

16 Sentyabr 2025 20:03