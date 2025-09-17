Dünyanın yeni yarımçıq peyki kəşf edildi

Astronomlar Yerin orbiti ilə sinxron hərəkət edən yeni göy cismini kəşf ediblər.
Metbuat.az xəbər verir ki, 2025 PN7 adlanan bu kiçik asteroid "yarımçıq-peyk" kimi təsnif edilib. Bununla bağlı tədqiqat Madridin “Complutense” universitetindən Karlos və Raul de la Fuente Markos tərəfindən aparılıb. Məlumatlar “American Astronomical Society Research Notes” jurnalında dərc olunub.
Məlumata görə, 2025 PN7 "Arjuna asteroidləri" kimi tanınır. Orbitləri Yerin orbitlərinə bənzəyən bu göy cisimləri bəzən planetimizin ətrafında "mini-ay" kimi də müşahidə edilə bilir. Bununla belə, onlar daimi peyklər deyillər. Onlar Yerə cazibə qüvvəsi ilə bağlı olmadan sinxron şəkildə hərəkət edirlər.