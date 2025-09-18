ADB Azərbaycana və region ölkələrinə 2,19 milyon dollar texniki yardım ayırıb

ADB Azərbaycana və region ölkələrinə 2,19 milyon dollar texniki yardım ayırıb
10:51 18 Sentyabr 2025
133 İqtisadiyyat
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Asiya İnkişaf Bankı (ADB) "Özəl sektor əməliyyatlarında inkişafa təsirin dərinləşdirilməsi" layihəsi çərçivəsində 2,19 milyon ABŞ dolları məbləğində texniki yardımın ayrılmasını təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Asiya İnkişaf Bankı (ADB) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, layihə Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan da daxil olmaqla 42 ölkəni əhatə edir. Maliyyələşdirmə Xüsusi Texniki Yardım Fondu vasitəsilə təmin ediləcək.

Bu texniki yardım ADB-in bütün inkişaf etməkdə olan üzv ölkələrində özəl sektor əməliyyatlarında layihələrin keyfiyyətinin artırılmasına yönəldiləcək:

"2030 Strategiyası çərçivəsində, regionumuzun qarşılaşdığı cari çağırışları nəzərə alaraq, ADB-nin üzv ölkələrə ərzaq təhlükəsizliyi problemlərinin həllində, rəqəmsal fərqin aradan qaldırılmasında, dayanıqlı enerji sistemlərinin inkişafında və iqlim dəyişikliyinə qarşı dayanıqlılığın gücləndirilməsində dəstək verməsinə təcili ehtiyac var. Bütün bu istiqamətlərdə daha cəsarətli, sürətli və sıx əməkdaşlıq içində hərəkət etmək lazımdır”.

Texniki yardım özəl sektorun inkişafını, regional əməkdaşlığı, rəqəmsal transformasiyanı, dayanıqlılığı və imkanların genişləndirilməsini təşviq etmək üçün maliyyə həlləri, bilik və tərəfdaşlıqların təmin edilməsinin yaxşılaşdırılmasına yönəlib. Texniki yardımın ümumi nəticəsi özəl sektor əməliyyatlarının inkişafa təsirinin artırılmasıdır. Bu nəticəyə nail olmaq üçün bir sıra komponentlər nəzərdə tutulub.

Buraya özəl sektora yüksək səmərəli investisiyaları stimullaşdırmağa yönəlmiş layihə portfelinin daha effektiv şəkildə formalaşdırılması və layihələrin işlənib hazırlanması, özəl sektor layihələrinin icrasının yaxşılaşdırılması, həmçinin özəl sektor vasitəsilə inkişafa təsirin qiymətləndirilməsi və bilik mübadiləsinin genişləndirilməsi daxildir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan 1999-cu ildən ADB-nin üzvüdür.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanın maliyyə məlumat mübadiləsi 2024-cü ildə 28% azalıb

Azərbaycanın maliyyə məlumat mübadiləsi 2024-cü ildə 28% azalıb

18 Sentyabr 2025 11:36
Avro və rubl ucuzlaşdı

Avro və rubl ucuzlaşdı

18 Sentyabr 2025 09:12
Mərkəzi Bankdan iki ödəniş təşkilatına məcburi göstərişlər verilib

Mərkəzi Bankdan iki ödəniş təşkilatına məcburi göstərişlər verilib

17 Sentyabr 2025 16:40
Azərbaycanda son 7 ildə könüllü vergi daxilolmaları artıb

Azərbaycanda son 7 ildə könüllü vergi daxilolmaları artıb

17 Sentyabr 2025 16:19
Azərbaycan və Almaniya “yaşıl enerji” əməkdaşlığını genişləndirir

Azərbaycan və Almaniya “yaşıl enerji” əməkdaşlığını genişləndirir

17 Sentyabr 2025 15:17
Bu halda bahalaşma kompensasiya edilə bilər -

Bu halda bahalaşma kompensasiya edilə bilər - İqtisadçı

17 Sentyabr 2025 14:03
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Milli Məclisdə bərpa olunan enerji ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək

18 Sentyabr 2025 11:47

Dünya çempionları mundialdan geri çəkilə bilər -

18 Sentyabr 2025 11:43

Azərbaycanda yeni binaların enerji pasportlaşdırılması məcburi olacaq

18 Sentyabr 2025 11:42

Azərbaycanda “Vahid Mədəniyyət Reyestri” yaradılır

18 Sentyabr 2025 11:42

Azərbaycanın maliyyə məlumat mübadiləsi 2024-cü ildə 28% azalıb

18 Sentyabr 2025 11:36

Mourinyo yeni klubunu açıqladı

18 Sentyabr 2025 11:12

ADB Azərbaycana və region ölkələrinə 2,19 milyon dollar texniki yardım ayırıb

18 Sentyabr 2025 10:51

Bakıda hava limanından şəhərin mərkəzinə neçəyə getmək olar? -

18 Sentyabr 2025 10:41

Maaşlar 7% azala bilər -

18 Sentyabr 2025 10:31

“Formula 1” öncəsi hava limanı sərnişinlərə müraciət etdi

18 Sentyabr 2025 10:22