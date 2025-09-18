Xəstəliklər yenə artdı - Necə qorunmalı?

Payız fəsli başlayanda insanların daha tez-tez xəstələndiyi müşahidə olunur.
Terapevt Günay Lətifova Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu, bizim iqlimə görə normaldır, çünki bizdə payız fəsli demək olar ki, olmur – dərhal gödəkçədən qalın kurtkaya keçirik:
“Orta təbəqə fəsil yoxdur, yəni birbaşa istidən soyuğa keçir və bu da geyim natarazlığına səbəb olur. İnsanlar səhər evdən çıxanda həmin gün havanın isti, yoxsa soyuq olacağını bilmədikləri üçün uyğun geyim seçməkdə çətinlik çəkirlər. Bu da tamamilə normaldır və nəticədə soyuqdəymələr artır”.
Həkimin sözlərinə görə, yaydan yeni çıxdığımız üçün qidalanmaya da lazımi diqqət göstərilmir, soyuq içkilər qəbul edilməyə davam edilir. Bu isə boğaz xəstəliklərinin – angina və tonzilitin artmasına səbəb olur. Bütün bunları nəzərə alsaq, xəstələnmələrin sayının artması təbiidir.
Bəs bu problemlərin qarşısını necə almaq olar?
G.Lətifova qeyd edib ki, havaya uyğun olaraq geyim seçmək vacibdir:
“Səhər evdən çıxarkən isti geyim götürmək tövsiyə olunur ki, gün ərzində havanın dəyişməsinə uyğunlaşmaq mümkün olsun. Bundan başqa, payızda nəqliyyat vasitələrində sıxlıq artır. Xüsusilə də universitetlərin fəaliyyəti bərpa olunduğu üçün böyük şəhərlərdə, xüsusilə Bakıda ictimai nəqliyyatda sıxlıq yaranır. İnsanların çox olduğu yerlər isə bakteriya və virusların yayılması üçün münbit şərait yaradır. Ona görə də belə yerlərdə maskadan istifadə etmək, əlləri tez-tez yumaq və ya antiseptik məhlul gəzdirmək məsləhətdir”.
Terapevt tövsiyə edib ki, əgər özünüzü narahat hiss etsəniz, ilk növbədə bol maye qəbul edin. Soyuqdəymə və ya qrip əlamətləri güclənərsə, vaxtında həkimə müraciət edin və onun tövsiyəsi ilə müalicəyə başlayın ki, xəstəlik ağırlaşmasın və orqanizmə daha çox zərər vurmasın.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az