Bu xanım Bakıda iki məktəbə rəhbərlik edir - FOTO

Bu xanım Bakıda iki məktəbə rəhbərlik edir -
13:12 19 Sentyabr 2025
1228 Elm və Təhsil
Metbuat.az
A- A+

Bakıda yerləşən Arif Hüseynzadə adına 20 nömrəli məktəb-liseyə direktor əvəzi təyin edilib.

Metbuat.az Qaynarinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Əliyeva Yasəmən Kamil qızı 20 nömrəli məktəb-liseyə direktor əvəzi gətirilib.

20 nömrəli məktəb-liseyin direktor əvəzi Yasəmən Əliyeva uzun illərdir sözügedən məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışır. O, həmçinin xeyli müddətdir ki, 60 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbin direktor vəzifəsini müvəqqəti icra edir.

Qeyd edək ki, 20 nömrəli məktəb-liseyin direktoru Esmira Azər qızı Ağayeva vəzifəsindən azad edilərək, 158 nömrəli tam orta məktəbin direktoru təyin olunub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

804 magistr tələbəsi dövlət sifarişli təhsil hüququ qazanıb

804 magistr tələbəsi dövlət sifarişli təhsil hüququ qazanıb

19 Sentyabr 2025 09:45
Məktəblərdə yeni təmayül tədris modeli sınaqdan keçirilir

Məktəblərdə yeni təmayül tədris modeli sınaqdan keçirilir

18 Sentyabr 2025 12:25
Azərbaycanlı tələbələr Qazaxıstanda təqaüdlə təhsil alacaq

Azərbaycanlı tələbələr Qazaxıstanda təqaüdlə təhsil alacaq

17 Sentyabr 2025 10:42
Xaricdə təhsil niyə çətinləşdiriləcək? -

Xaricdə təhsil niyə çətinləşdiriləcək? - AÇIQLAMA

16 Sentyabr 2025 20:09
Bakıda 11-ci Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçiriləcək

Bakıda 11-ci Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçiriləcək

16 Sentyabr 2025 15:15
ICESCO-nun Baş direktoru Şuşa 1 nömrəli məktəb və Qarabağ Universitetində olub

ICESCO-nun Baş direktoru Şuşa 1 nömrəli məktəb və Qarabağ Universitetində olub

16 Sentyabr 2025 15:10
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

AZAL yeni sərnişin təyyarəsi aldı

19 Sentyabr 2025 14:28

Azərbaycan PUA operatorları Qazaxıstanda beynəlxalq təlimdə iştirak edib

19 Sentyabr 2025 14:17

Güclü küləklə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

19 Sentyabr 2025 14:14

Yasamalın bəzi ərazilərində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

19 Sentyabr 2025 13:57

Pirşağı-Xırdalan yolu bu tarixdə yekunlaşacaq

19 Sentyabr 2025 13:47

​“19 sentyabr dövlətimizin qüdrətini bütün dünyaya nümayiş etdirdi” -

19 Sentyabr 2025 13:36

Ələt-Astara yolundakı bu körpü bağlanır

19 Sentyabr 2025 13:19

Sentyabrın 20-də havanın temperaturu dəyişəcək

19 Sentyabr 2025 13:14

Bu xanım Bakıda iki məktəbə rəhbərlik edir -

19 Sentyabr 2025 13:12

Cənubdan şəhidlik zirvəsinə ucalan 33 qəhrəmanımız -

19 Sentyabr 2025 12:58