Azərbaycanın İsrailə görə "Avroviziya"da iştirakdan imtinası ilə bağlı xəbərlər feykdir

Azərbaycanın İsrailə görə "Avroviziya"da iştirakdan imtinası ilə bağlı xəbərlər feykdir
18:48 21 Sentyabr 2025
201 Mədəniyyət
Mətbuat
A- A+

Türkiyənin bəzi media subyektləri və sosial media hesablarında Azərbaycan dövləti adından “Avroviziya 2026"da İsrail yoxdursa, biz də yoxuq” başlığı ilə tirajlanan xəbərlər həqiqətə uyğun deyil.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Dubrovnik şəhərində 15–16 sentyabr tarixlərində keçirilən tədbirdə 6 ölkə - İspaniya, Niderland, Sloveniya, İslandiya, İrlandiya və Belçika yayımlayıcıları rəsmi şəkildə bəyanat verərək bildiriblər ki, əgər İsrail yarışmaya buraxılarsa, onlar iştirakdan imtina edəcəklər.

    Tədbir çərçivəsində bu kontekstdə hər hansı bir müzakirə aparılmayıb, eyni zamanda, digər ölkələr və Azərbaycan tərəfdən də qeyd olunan təkliflə bağlı hər hansı açıqlama və ya başqa şərh verilməyib.

    2–4 dekabr tarixlərində Cenevrədə keçiriləcək EBU-nun Baş Assambleyasında İsrailin iştirak məsələsi üzv ölkələrin səsverməsinə çıxarılacaq.

    Beləliklə, qərar müsabiqə rəhbərliyi tərəfindən deyil, məhz EBU üzvləri tərəfindən veriləcək.

    Elə bu səbəbdən də təşkilatçılar yarışmadan maliyyə cəriməsi olmadan imtina üçün son tarixi 10 dekabradək uzadıblar.

    Qeyd edək ki, Türkiyənin Akit televiziyası və ən böyük sosial media kanallarından olan “Baho” Azərbaycanın “Avroviziya 2026"da İsrail yoxdursa, biz də yoxuq” xəbərini paylaşıb.

    Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
    0552252950 (Whatsapp)
    metbuat.az

    BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

    İçərişəhərdə Cənubi Qafqazın ən böyük Kvest Çempionatı keçirildi

    İçərişəhərdə Cənubi Qafqazın ən böyük Kvest Çempionatı keçirildi

    19 Sentyabr 2025 20:34
    Kiçik Mərdəkan qəsri bərpa edilir -

    Kiçik Mərdəkan qəsri bərpa edilir -Fotolar

    17 Sentyabr 2025 15:12
    “Tağıyev: Sona” filmi oktyabrda kinoteatrlarda nümayiş olunacaq

    “Tağıyev: Sona” filmi oktyabrda kinoteatrlarda nümayiş olunacaq

    16 Sentyabr 2025 19:01
    Nazirlik Hacı Murad Yegizarovla bağlı nekroloq yaydı

    Nazirlik Hacı Murad Yegizarovla bağlı nekroloq yaydı

    13 Sentyabr 2025 17:22
    Azərbaycanın Xalq artisti vəfat etdi -

    Azərbaycanın Xalq artisti vəfat etdi - FOTO

    13 Sentyabr 2025 13:00
    Nazir Afaq Bəşirqızına ordenini təqdim etdi -

    Nazir Afaq Bəşirqızına ordenini təqdim etdi -FOTO

    04 Sentyabr 2025 14:35
    Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
    Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
    Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
    Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
    Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
    Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
    Media Savadlılığı

    Top xəbərlər

    Son xəbərlər »

    ​Payızın son günləri bu bürclər üçün yaddaqalan olacaq

    21 Sentyabr 2025 21:10

    Bu il himnimizi Alim Qasımov və qızı səsləndirdi

    21 Sentyabr 2025 20:54

    Azərbaycan millisinin MDB Oyunları üçün heyəti açıqlandı

    21 Sentyabr 2025 20:15

    Bu rayona 19 sm qar yağdı

    21 Sentyabr 2025 20:00

    "Boeing 777" Bakıya məcburi eniş etdi

    21 Sentyabr 2025 19:15

    Azərbaycanın İsrailə görə "Avroviziya"da iştirakdan imtinası ilə bağlı xəbərlər feykdir

    21 Sentyabr 2025 18:48

    "Formula 1" başa çatdı

    21 Sentyabr 2025 18:31

    Gədəbəydə qardaş-bacını avtomobil vurdu

    21 Sentyabr 2025 18:20

    Sevdiyi qızın başqası ilə nişanlanacağını bildi,

    21 Sentyabr 2025 18:17

    Azərbaycan paraüzgüçüsü dünya çempionu oldu

    21 Sentyabr 2025 17:50