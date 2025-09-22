7 azərbaycanlı tələbə Küveytdə təhsil alacaq

7 azərbaycanlı tələbə Küveytdə təhsil alacaq
10:18 22 Sentyabr 2025
74 Elm və Təhsil
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

2025/2026-cı tədris ilində Küveyt Dövlətinin ayırdığı təqaüd proqramı çərçivəsində 7 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Küveyt Universitetində təhsil almaq hüququ qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

Yekun qərar nəticəsində seçilən tələbələr universitetin Dillər Mərkəzində birillik ərəb dili üzrə təkmilləşdirmə kursuna cəlb olunacaqlar.

Qeyd edək ki, təqaüd çərçivəsində tələbələrin təhsil, yaşayış və beynəlxalq nəqliyyat xərcləri tam şəkildə Küveyt Dövləti tərəfindən ödəniləcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu ilin ikinci Günəş tutulması başladı

Bu ilin ikinci Günəş tutulması başladı

21 Sentyabr 2025 21:33
Hakim olmaq istəyənlər imtahan verdi

Hakim olmaq istəyənlər imtahan verdi

21 Sentyabr 2025 14:50
Bu xanım Bakıda iki məktəbə rəhbərlik edir -

Bu xanım Bakıda iki məktəbə rəhbərlik edir - FOTO

19 Sentyabr 2025 13:12
804 magistr tələbəsi dövlət sifarişli təhsil hüququ qazanıb

804 magistr tələbəsi dövlət sifarişli təhsil hüququ qazanıb

19 Sentyabr 2025 09:45
Məktəblərdə yeni təmayül tədris modeli sınaqdan keçirilir

Məktəblərdə yeni təmayül tədris modeli sınaqdan keçirilir

18 Sentyabr 2025 12:25
Azərbaycanlı tələbələr Qazaxıstanda təqaüdlə təhsil alacaq

Azərbaycanlı tələbələr Qazaxıstanda təqaüdlə təhsil alacaq

17 Sentyabr 2025 10:42
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Azərbaycanda Fransanı təmsil etmək böyük şərəfdir” -

22 Sentyabr 2025 10:36

Ölkə ərazisində arabir leysan yağışlar müşahidə olunub

22 Sentyabr 2025 10:25

7 azərbaycanlı tələbə Küveytdə təhsil alacaq

22 Sentyabr 2025 10:18

Prezident İlham Əliyev İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanladı

22 Sentyabr 2025 10:13

Bakıda I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu başladı

22 Sentyabr 2025 10:08

Dərnəgül bazarı bu əraziyə köçürüləcək -

22 Sentyabr 2025 09:58

"Formula-1"ə görə bağlanan bütün yollar açıldı

22 Sentyabr 2025 09:47

Alonso Ardanı əvəzedici heyətə göndərdi

22 Sentyabr 2025 09:42

Oğuzda narkotiklə məşğul olan ailə saxlanıldı

22 Sentyabr 2025 09:11

Bu valyutalar ucuzlaşdı

22 Sentyabr 2025 09:11