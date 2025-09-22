“Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Təhsil Qrantı” çərçivəsində 100 nəfər təhsil alacaq

“Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Təhsil Qrantı” çərçivəsində 100 nəfər təhsil alacaq
10:46 22 Sentyabr 2025
226 Elm və Təhsil
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Elm və Təhsil Nazirliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin birgə icra etdiyi "Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Təhsil Qrantı" proqramının 2025-2026-cı tədris ili üzrə namizədlərin seçimi prosesi başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hər iki nazirlik birgə məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, proqrama müraciət edən 64 ölkədən yüzlərlə namizəd sırasından 51 ölkə üzrə 100 nəfər təhsil qrantına layiq görülüb.

Seçilən namizədlər əsasən ADA Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Ali Neft Məktəbi, Bakı Mühəndislik Universiteti, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Milli Aviasiya Akademiyası və Xəzər Universiteti olmaqla Azərbaycanın 9 ali təhsil müəssisəsində müxtəlif təhsil səviyyələrində təhsil alacaqlar.

Qeyd edək ki, bu proqrama əsasən, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələr, İnkişaf etməkdə olan Kiçik Ada Dövlətləri qrupuna daxil olan ölkələr və xalqımızla etnik, tarixi və mədəni bağlara malik xalqların və milli azlıqların yaşadığı ölkələrin vətəndaşlarının 5 il ərzində Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində müxtəlif təhsil səviyyələri üzrə təhsil almaları nəzərdə tutulub.

Sözügedən proqramın şərtlərinə əsasən, illik əsasda 100, ümumilikdə 500 nəfər xarici ölkə vətəndaşları üçün təhsil qrantının ayrılması nəzərdə tutulur.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

7 azərbaycanlı tələbə Küveytdə təhsil alacaq

7 azərbaycanlı tələbə Küveytdə təhsil alacaq

22 Sentyabr 2025 10:18
Bu ilin ikinci Günəş tutulması başladı

Bu ilin ikinci Günəş tutulması başladı

21 Sentyabr 2025 21:33
Hakim olmaq istəyənlər imtahan verdi

Hakim olmaq istəyənlər imtahan verdi

21 Sentyabr 2025 14:50
Bu xanım Bakıda iki məktəbə rəhbərlik edir -

Bu xanım Bakıda iki məktəbə rəhbərlik edir - FOTO

19 Sentyabr 2025 13:12
804 magistr tələbəsi dövlət sifarişli təhsil hüququ qazanıb

804 magistr tələbəsi dövlət sifarişli təhsil hüququ qazanıb

19 Sentyabr 2025 09:45
Məktəblərdə yeni təmayül tədris modeli sınaqdan keçirilir

Məktəblərdə yeni təmayül tədris modeli sınaqdan keçirilir

18 Sentyabr 2025 12:25
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qobustanda Aqrar Biznes Festivalı və toxum yarmarkası keçirilib

22 Sentyabr 2025 14:21

Ləğv prosesindəki bankların daşınmaz əmlakları hərraca çıxarılır

22 Sentyabr 2025 13:16

Sentyabrın 23-nün havası açıqlandı

22 Sentyabr 2025 12:57

Bakı avtobuslarında vahid nağdsız ödəniş sistemi tətbiq ediləcək

22 Sentyabr 2025 12:49

AZAL və “Maldivian” strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalayıb

22 Sentyabr 2025 12:44

Kərim Vəliyev Belarusda işgüzar səfərdədir

22 Sentyabr 2025 12:25

Xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı

22 Sentyabr 2025 12:10

Daşınmaz əmlakın sığortalanması dəyişəcək?

22 Sentyabr 2025 12:01

Azərbaycan və Tanzaniya arasında əməkdaşlıq gücləndirilir

22 Sentyabr 2025 11:56

"Ödənişli avtobus zonaları ilkin olaraq bu ərazilərdə tətbiq olunacaq” -

22 Sentyabr 2025 11:50