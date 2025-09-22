İctimai nəqliyyatda yeni modelə keçilir - Nələr dəyişəcək?

İctimai nəqliyyatda yeni modelə keçilir -
17:08 22 Sentyabr 2025
128 Gündəm
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Bakı və Abşeron ərazisini əhatə edən mövcud marşrut şəbəkəsində inteqrasiyanın zəif olması, təkrar marşrutların mövcudluğu və əhalinin əhəmiyyətli hissəsinin avtobus şəbəkəsinə çıxış imkanlarının məhdudluğu ictimai nəqliyyatın qarşısında duran əsas problemlərdən biridir.

Yeni avtobus şəbəkəsinin tətbiqi və “brutto müqavilə” modelinin həyata keçirilməsi isə bu sahədə keyfiyyətin artırılması, maliyyə dayanıqlığının təmin edilməsi və ictimai nəqliyyat xidmətlərinin daha cəlbedici və əlçatan hala gətirilməsi istiqamətində mühüm addım kimi qiymətləndirilir.

Bu barədə bir çox məqamları Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin (AYNA) İdarə Heyətinin sədri Anar Rzayev Prezident İlham Əliyevin avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşınması sahəsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında fərmanından irəli gələn məsələlərə həsr edilən brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

A. Rzayev qeyd edib ki, "brutto müqavilə" modelinin tətbiqindən sonra daşıyıcının riskləri azalacaq, xidmət keyfiyyəti və əlçatanlıq artacaq, bazar amillərindən asılılıq azalacaq, sahənin "kölgə" iqtisadiyyatından çıxması daha da sürətlənəcək, ictimai nəqliyyat xidmətlərinin cəlbediciliyi artacaq, yol hərəkəti təhlükəsizliyi artacaq, ətraf mühitə mənfi təsir azalacaq.

Nəqliyyat üzrə ekspert Elməddin Muradlı Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, İctimai nəqliyyatda “Brutto müqavilə” modeli tətbiq edilən zamanda subsidiya şəklində daşıyıcı şirkətlərə dəstək göstərilir:


“Bu, uzunmüddətli gözlənilən bir proses idi. Çünki dünya təcrübəsində də görünür ki, daşıyıcı şirkətlər dövlət dəstəyi olmadan fəaliyyətlərini davam etdirə bilmirlər. Əvvəlki dövrdə bu şirkətlər üçün daha rahat idi. Onlar köhnə avtobuslarla ürəkləri istədiyi formada xidmət göstərirdilər və bu, onlar üçün normal sayılırdı. Sınıq-salxaq avtobuslar və keyfiyyətsiz ictimai nəqliyyat həmin dövrdə qəbul edilirdi. Amma bu gün biz bunu qəbul etmirik və deyirik ki, keyfiyyətli avtobus olmalıdır, kondisioner sistemi işləməlidir, isitmə-soyutma sistemi təmin olunmalıdır. Bundan əlavə, avtobuslar qazla və ya elektriklə işləməli, ekoloji baxımdan da təmiz olmalıdır. Əgər bu tələblər qoyulursa, dövlət də məcburdur ki, onlara müəyyən dəstək göstərsin”.

E.Muradlı hesab edir ki, mexanizm elə qurulmalıdır ki, əlçatan və davamlı olsun:

“Hazırda dəstəyin mexanizmi elə qurulur ki, ictimai nəqliyyata ayrılan subsidiya bir növ avtobusdan istifadə etməyən insanların üzərinə düşür. Belə ki, sən şəxsi avtomobildən istifadə edirsən, amma ictimai nəqliyyata da dolayısı ilə dəstək göstərmiş olursan. Çünki ödənişli zonalara daxil olduqda pul ödəyirsən, yanacaq alarkən əlavə ödənişlər edilir və həmin məbləğlər xüsusi fonda köçürülür. Bu fonda toplanan pullar isə ictimai nəqliyyata dəstək məqsədilə istifadə olunur. Yəni bu, bir növ avtomobili olan insanların ictimai nəqliyyata ödədiyi vəsaitdir”.

Ödənişsiz zonaların yaradılması məsələsinə toxunan ekspert qeyd edib ki, bununla bağlı hələ tam detallı məlumat yoxdur:

“Çünki onların işlənib hazırlanması üçün üç ay vaxt tələb olunur. Amma ictimai nəqliyyata dəstək mexanizmi gələn ildən tətbiq olunacaq”,- deyə E.Muradlı bildirib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Adnan Əhmədzadəni hansı cəza gözləyir?

Adnan Əhmədzadəni hansı cəza gözləyir?

22 Sentyabr 2025 15:56
Əhmədzadə Bakıda harada saxlanılır? -

Əhmədzadə Bakıda harada saxlanılır? - DETALLAR

21 Sentyabr 2025 23:48
Əhmədzadənin xanımı paylaşım etdi -

Əhmədzadənin xanımı paylaşım etdi - FOTO

21 Sentyabr 2025 10:53
Adnan Əhmədzadənin arxasında kim var?

Adnan Əhmədzadənin arxasında kim var?

20 Sentyabr 2025 23:49
Adnan Əhmədzadə belə həbs edilibmiş

Adnan Əhmədzadə belə həbs edilibmiş

20 Sentyabr 2025 18:17
Bu gün Neftçilər günüdür

Bu gün Neftçilər günüdür

20 Sentyabr 2025 09:53
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Xalqlar dostluğu” stansiyasında qatarda texniki nasazlıq yaranıb

22 Sentyabr 2025 17:44

Bakı aeroportunda insanlar təxliyə olunur?

22 Sentyabr 2025 17:41

“Vaşinqton razılaşması Fransanın mövqeyini dəyişməyə vadar edib” -

22 Sentyabr 2025 17:35

Azərbaycan və Laos əməkdaşlığı möhkəmləndirir

22 Sentyabr 2025 17:30

İctimai nəqliyyatda yeni modelə keçilir -

22 Sentyabr 2025 17:08

Vüsal Hüseynov vətəndaş qəbulu keçirəcək

22 Sentyabr 2025 16:50

Polis gücləndirilmiş rejimdə çalışacaq

22 Sentyabr 2025 16:35

Azərbaycanda güclü zəlzələ olacaq?

22 Sentyabr 2025 16:33

Azərbaycanın neft ixracı niyə azalıb?

22 Sentyabr 2025 16:08

Adnan Əhmədzadəni hansı cəza gözləyir?

22 Sentyabr 2025 15:56