Sərvət aşkar etdilər, istifadə edə bilmirlər

Sərvət aşkar etdilər, istifadə edə bilmirlər
23:45 23 Sentyabr 2025
160 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

ABŞ-nin Nevada ştatında milyonlarla ton dəyərində nəhəng qızıl yatağı aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, 21-ci əsrin ən böyük xəzinə kəşflərindən biri ola bilər. “Barrick Gold Corporation” şirkəti ərazidə nəhəng qızıl yatağı olduğunu bəyan edib. Yataqda 3,6 milyon ton filiz içərisində təxminən 1,4 milyon unsiya qızıl var. Bundan əlavə, 6,4 milyon unsiya potensial resursun olduğu güman edilir. Bununla belə, bu nəhəng xəzinənin çıxarılmasına ABŞ-də sərt ekoloji icazə və tənzimləyici tələblər də daxil olmaqla bir sıra maneələr mane ola bilər.

Layihənin reallaşması bir sıra şərtlərdən o cümlədən ABŞ hökumətinin ətraf mühitə dair icazələri və mədənçıxarma qaydaları, maliyyə bazarlarının vəziyyəti və iqlim şəraitindən asılıdır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu ölkədə güclü zəlzələ oldu

Bu ölkədə güclü zəlzələ oldu

23 Sentyabr 2025 23:45
1953-cü ildə göndərilən məktub 72 ildən sonra sahibinə çatdırıldı

1953-cü ildə göndərilən məktub 72 ildən sonra sahibinə çatdırıldı

23 Sentyabr 2025 22:43
Nəhəng hava limanlarının fəaliyyəti çökdü

Nəhəng hava limanlarının fəaliyyəti çökdü

23 Sentyabr 2025 22:14
Milanda aksiyalar qarşıdurmaya səbəb oldu

Milanda aksiyalar qarşıdurmaya səbəb oldu

23 Sentyabr 2025 08:25
Mahmud Abbas HƏMAS-la bağlı mövqeyini açıqladı

Mahmud Abbas HƏMAS-la bağlı mövqeyini açıqladı

23 Sentyabr 2025 01:15
BMT-də Ərdoğana qarşı təxribat edilib?

BMT-də Ərdoğana qarşı təxribat edilib?

23 Sentyabr 2025 00:25
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İlham Əliyev Kiriakos Mitsotakislə görüşdü

24 Sentyabr 2025 00:19

“Yeni hava limanı sərmayə axınını sürətləndirəcək”

23 Sentyabr 2025 23:54

“Valideyn komitələri” rəsmiləşdirilməlidir -

23 Sentyabr 2025 23:46

Sərvət aşkar etdilər, istifadə edə bilmirlər

23 Sentyabr 2025 23:45

Əhmədzadə necə "ruslaşdı"? -

23 Sentyabr 2025 23:12

1953-cü ildə göndərilən məktub 72 ildən sonra sahibinə çatdırıldı

23 Sentyabr 2025 22:43

İlham Əliyev Keniya Prezidenti ilə görüşdü

23 Sentyabr 2025 22:20

Nəhəng hava limanlarının fəaliyyəti çökdü

23 Sentyabr 2025 22:14

Turan İbrahimova vəzifə verildi

23 Sentyabr 2025 21:53

Ulduz futbolçudan ​"Qalatasaray"a müjdə

23 Sentyabr 2025 21:43