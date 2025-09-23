Sərvət aşkar etdilər, istifadə edə bilmirlər

ABŞ-nin Nevada ştatında milyonlarla ton dəyərində nəhəng qızıl yatağı aşkar edilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu, 21-ci əsrin ən böyük xəzinə kəşflərindən biri ola bilər. “Barrick Gold Corporation” şirkəti ərazidə nəhəng qızıl yatağı olduğunu bəyan edib. Yataqda 3,6 milyon ton filiz içərisində təxminən 1,4 milyon unsiya qızıl var. Bundan əlavə, 6,4 milyon unsiya potensial resursun olduğu güman edilir. Bununla belə, bu nəhəng xəzinənin çıxarılmasına ABŞ-də sərt ekoloji icazə və tənzimləyici tələblər də daxil olmaqla bir sıra maneələr mane ola bilər.
Layihənin reallaşması bir sıra şərtlərdən o cümlədən ABŞ hökumətinin ətraf mühitə dair icazələri və mədənçıxarma qaydaları, maliyyə bazarlarının vəziyyəti və iqlim şəraitindən asılıdır.