Taksi Sürücüləri üçün Test İmtahanı Keçirilib

Taksi Sürücüləri üçün Test İmtahanı Keçirilib
17:37 23 Sentyabr 2025
153 Elm və Təhsil
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Xüsusi hazırlıq keçmiş taksi minik avtomobili sürücüləri üçün sentyabrın 23-də növbəti test imtahanı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən (DİN) məlumat verilib.

Bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün 1561 namizəd qeydiyyatdan keçib. Onlardan 1509 namizəd imtahana gəlib. İmtahan nəticələrinə əsasən, 1300 namizəd tələb olunan şərtləri ödəyərək uğur qazanıb.

Qeyd edək ki, imtahan nəticələri ilə bağlı Apellyasiya Komissiyası 24 və 25 sentyabr tarixlərində saat 14:00-dan 17:00-dək Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron imtahanlar korpusunda fəaliyyət göstərəcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Kolleclərin boş plan yerlərinə ixtisas seçimi bu tarixdən başlayır

Kolleclərin boş plan yerlərinə ixtisas seçimi bu tarixdən başlayır

23 Sentyabr 2025 16:56
Azərbaycan və Türkiyə nazirləri görüş keçirib

Azərbaycan və Türkiyə nazirləri görüş keçirib

23 Sentyabr 2025 16:25
Pedaqoji Universitetdə tələbələr üçün müasir oxu zalı istifadəyə verilib

Pedaqoji Universitetdə tələbələr üçün müasir oxu zalı istifadəyə verilib

23 Sentyabr 2025 16:12
Azərbaycan və Türkiyə arasında təhsil sahəsində sazişlər imzalanıb

Azərbaycan və Türkiyə arasında təhsil sahəsində sazişlər imzalanıb

23 Sentyabr 2025 15:41
Türkiyənin təhsil naziri Qarabağda səfərdədir

Türkiyənin təhsil naziri Qarabağda səfərdədir

23 Sentyabr 2025 11:08
Sabah taksi sürücüləri üçün test imtahanı keçiriləcək

Sabah taksi sürücüləri üçün test imtahanı keçiriləcək

22 Sentyabr 2025 14:39
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Xarici hərbi attaşelər Hərbi İnstitutda səfərdə olublar

23 Sentyabr 2025 18:38

Bakıda 10 milyard dollarlıq sənədlər imzalandı

23 Sentyabr 2025 18:16

Əhmədzadəni bu sərt cəza gözləyir

23 Sentyabr 2025 18:14

Bakıda yeni avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır

23 Sentyabr 2025 17:50

​Baş Prokurorluqda 3 yeni təyinat

23 Sentyabr 2025 17:44

Taksi Sürücüləri üçün Test İmtahanı Keçirilib

23 Sentyabr 2025 17:37

Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım BMT Baş Assambleyasında iştirak edib

23 Sentyabr 2025 17:34

Kolleclərin boş plan yerlərinə ixtisas seçimi bu tarixdən başlayır

23 Sentyabr 2025 16:56

Əhmədzadənin vəkilinin fəaliyyəti qanunsuzdur? -

23 Sentyabr 2025 16:51

Azərbaycan və Qazaxıstan arasında saziş imzalanıb

23 Sentyabr 2025 16:41