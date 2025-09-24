Bakıda 8 ayın inşaat göstəriciləri açıqlanıb

Bakıda 8 ayın inşaat göstəriciləri açıqlanıb
16:39 24 Sentyabr 2025
64 İqtisadiyyat
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Bu ilin yanvar-avqust aylarında Bakı şəhərində yerinə yetirilmiş ümumi inşaat işlərinin 91,5 %-ini qeyri-dövlət tikinti müəssisələri yerinə yetiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı şəhər Statistika İdarəsi məlumat yayıb

Bildirilib ki, ötən 8 ay ərzində paytaxtın tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 86,5 %-ini inşaat, yenidənqurma və bərpa, 6,8 %-ini əsaslı təmir, 3,7 %-ini cari təmir, 3 %-ini isə sair tikinti işləri təşkil edib.

Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda tikinti müəssisələri tərəfindən (fərdi sahibkarlar nəzərə alınmaqla) yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 82,8 %-ini inşa, yenidənqurma və bərpa, 8 %-ini əsaslı təmir, 5,6 %-ini cari təmir, 3,6 %-ini isə sair tikinti işləri təşkil edib. Ümumi inşaat işlərinin 88,6 %-ini qeyri-dövlət mülkiyyətində olan tikinti müəssisələri yerinə yetiriblər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bakıda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi 10,3% artıb

Bakıda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi 10,3% artıb

24 Sentyabr 2025 16:35
Azərbaycan Energetika Nazirliyi Dünya Bankı ilə enerji layihələrini müzakirə edib

Azərbaycan Energetika Nazirliyi Dünya Bankı ilə enerji layihələrini müzakirə edib

24 Sentyabr 2025 15:45
Azərbaycan nefti bahalaşdı

Azərbaycan nefti bahalaşdı

24 Sentyabr 2025 09:40
Avro və rubl bahalaşdı

Avro və rubl bahalaşdı

24 Sentyabr 2025 09:21
“Yeni hava limanı sərmayə axınını sürətləndirəcək”

“Yeni hava limanı sərmayə axınını sürətləndirəcək”

23 Sentyabr 2025 23:54
Azərbaycanın lobya idxalı 30% azalıb

Azərbaycanın lobya idxalı 30% azalıb

23 Sentyabr 2025 16:16
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva BMT çərçivəsində rəsmi qəbulda iştirak ediblər

24 Sentyabr 2025 16:49

Azərbaycan və Macarıstan arasında əməkdaşlıq proqramı imzalanıb

24 Sentyabr 2025 16:43

Bakıda 8 ayın inşaat göstəriciləri açıqlanıb

24 Sentyabr 2025 16:39

Bakıda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi 10,3% artıb

24 Sentyabr 2025 16:35

Ardanı istəyən Avropa nəhəngi bilindi

24 Sentyabr 2025 16:12

Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı azalacaq -

24 Sentyabr 2025 16:02

Azərbaycan Energetika Nazirliyi Dünya Bankı ilə enerji layihələrini müzakirə edib

24 Sentyabr 2025 15:45

"Qalatasaray" və "Fənərbaxça"dan "Real"ın ulduzuna təklif

24 Sentyabr 2025 15:43

Nazir Macarıstanın mədəniyyət və innovasiya naziri ilə görüşüb

24 Sentyabr 2025 15:31

Azərbaycan Baş Qərargah rəisi MDB iclasında iştirak edib

24 Sentyabr 2025 15:31