“Son yarışlardan olduqca məmnunam”.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu “Mercedes”in pilotu Kimi Antonelli yarışdan öncəki mətbuat konfransında deyib.
İtaliyalı pilot builki bolidlə bağlı fikirlərini bölüşüb:
“Düşünürəm ki, hətta bazar günü də çox güclü temp nümayiş etdirdik. Təəssüf ki, heç kim ötmə edə bilmədi və bu, məyusedici idi. Monako istisna olmaqla, istənilən başqa trasda bu temp daxilində podiuma qayıda bilərdik, lakin Madridin tras quruluşu bunu bir qədər çətinləşdirdi".
Pilot istənilən halda razı olduğunu bildirib:
"Çünki bu il oxşar çətinliklərlə mübarizə aparıram. Bolid çox fərqlidir, təkərlər fərqlidir, güc qurğusu da bir tərəfə. Bizim iki sürücü və bəlkə də şəbəkədəki bir neçə başqa pilot üçün yaxşı işləyən şeylər bu il o qədər də yaxşı nəticə vermir. Amma hiss edirəm ki, çox yaxşı irəliləyiş əldə edirəm və burada qələbə uğrunda mübarizə apara biləcəyimə əminəm”.
Kimi Antonelli çempionluq şansları ilə bağlı da danışıb:
“Qətiyyən yox. Əlbəttə ki, riyazi olaraq mümkünsüz olana qədər hər bir yarışda mübarizə aparmağa davam edəcəyəm, lakin bu, işimə yanaşmamı dəyişmir. Hər bir yarışı qazanmaq istəyirəm və hər yarışda qalib gəlmək mənim məqsədimdir. Hər həftəsonu bunun üçün çalışıram, ondan sonra nə olacağı isə öz axarı ilə gedəcək. Aydındır ki, böyük xal fərqi var və bu, hazırda heç nəzərə alınacaq məsələ də deyil. Prioritetim yalnız göstərdiyim performansdır”.
Pilot üzərindəki təzyiqdən də söz açıb:
“Düşünmürəm ki, əvvəllər də çempionat baxımından özümə hər hansı təzyiq qoymuşdum. Mən özümə sırf performans nöqteyi-nəzərindən təzyiq göstərmişəm. Çempionatda bu mövqedə olmağımın səbəbi performansımın belə olmasıdır. Təzyiq çempionluq uğrunda mübarizə aparmalı olduğumu düşünməkdən yox, performansı yaxşılaşdırmağa çalışmaqdan qaynaqlanır. Çünki bu performansla çempionluq uğrunda mübarizə apara bilməzsən”.