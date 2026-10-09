Azərbaycan 2028-ci ildə MDB-də sədrliyi öz üzərinə götürməyə və həmin ilin payızında MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasını təşkil etməyə hazırdır.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında bildirib.
"2027-ci ildə Azərbaycanın MDB-də həmsədrliyi barədə qərarın dəstəklənməsinə görə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Biz bunu ölkəmizə olan yüksək etimadın sübutu kimi dəyərləndiririk və ümumi vəzifələrin həyata keçirilməsində fəal iştirak etməyə hazırıq", - dövlət başçısı bildirib.