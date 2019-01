Boks üzrə Dünya çempionu Elvin Məmişzadə iyulun 16-da gecə klublarının birində xanımlardan birini vurması ilə bağlı mediada yayılan xəbərlərə açıqlama gətirib.

Elvin Məmişzadə Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, elə bir hadisə olmayıb:

“Mən heç kimi sevmirəm, heç kim də məni sevmir. Belə bir şey də yoxdur. Yanlış məlumatdır”.

Xəyalə Məmmədova / METBUAT.AZ

