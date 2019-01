USTA MƏSLƏHƏTİ: Benzinə bu üsulla qənaət edin

Avtomobilində benzin sərfiyyatını azaltmaq istəyən sürücülər bu xəbəri mütləq oxusun!



“Mühərrikin alışdırıcı şamları və hava filteri vaxtında dəyişdirilmədikdə avtomobildə benzin sərfiyyatı çoxalır”.

Bu sözləri Metbuat.az-a açıqlamasında avtomobil ustası Əli Sultanov bildirib. Onun sözlərinə görə, avtomobilin sürəti artdıqca, benzin sərfiyyatı artır. Sürət artdıqca, mühərrikin çevirmə sayı artır. Nəticədə, benzin sərfiyyatı çoxalır.

Usta əlavə edib ki, yeni avtomobillər benzin sərfiyyatını azaldır. Mühərrik normal işlədiyi zaman sərfiyyat da normal olur.

Xəyalə Məmmədova / METBUAT.AZ



