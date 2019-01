Məşhur qadınların bədən ölçüləri: 90-60-90 olan kimdir? - SİYAHI

Bəzən deyirlər ki, TV-lər insanı 8-10 kq artıq çəkili göstərir. Bu, nə dərəcədə doğrudur? Elə olur ki, TV aparıcıları həddindən artıq incə görünür. Bəs, o zaman həmin şəxslər reallıqda hansı çəkidərdirlər?

Bunları bilmək üçün Mətbuat.az bir araşdırma aparıb. Gəlin bərabər oxuyaq.



1. Beren Saat 34 ölçü.

2. Özgü Namal 36 ölçü.

3. Cansu Taşkının vücut ölçüləri 90-58-92.

4. Tuba Böyüküstan 36 ölçü.

5. Sibel Can 42 ölçü.

6. Tülin Şahin 36 ölçü.

7. Nurgül Yeşilçay 36 ölçü.

8. Gülbən Ərgən 38 ölçü.

9. Cansu Dərə 36 ölçü.

10. Aslı Tandoğan 36 ölçü.

11. Ebru Şallı 34 ölçü.

12. Handə Ataizi 36 ölçü.

13. Müjdə Ar 42 ölçü.

14. Çağla Şıkəl 36 ölçü.

15. Mariya Karey 42 ölçü.

16. Salma Hayek 36 ölçü.

17. Keyt Vinslet 38 ölçü.

18. Cesika Alba 36 ölçü.

19. Cenifer Lopez 38 ölçü.

20. Bions 40 ölçü.

21. Yeva Londra 34 ölçü.

22. Katerina Hegel 38 ölçü.

23. Ketrin Zeta Cons 36 ölçü.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.