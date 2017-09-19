Aktual mövzular: Dollar alış-satışı , Qarabağ , Məhərrəmlik , Hava , Məzənnə
Reklam

“Qızıl oğlan” mükafatına namizədlərin SİYAHISI

“Qızıl oğlan” mükafatına namizədlərin SİYAHISI
21:38 19 Sentyabr 2017
42 İdman
Ölkə mətbuatı
A- A+

“Qızıl oğlan” mükafatına namizədlərin siyahısı açıqlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, siyahıda 25 futbolçunun adı yer alıb.

Avropada aparıcı idman nəşrlərinin jurnalistləri arasında keçiriləcək 2017-ci ilin “qızıl oğlan”ı mükafatına namizədlər arasında Türkiyə yığmasının 2 futbolçusu da var. Bunlar “Vilyarreal”ın yeni transferi Enes Ünal və Dortmund “Borussiya”sını “Selta”ya dəyişən Əmrə Mordur.

Mükafata iddialı futbolçular bunlardı: Aaron Karikol (“Espanyol”), Jan-Keven Aqustin (“Leypsiq”), Rodriqo Bentankur (“Yuventus”), Stiven Berqveyn (PSV), Dominik Kelvert-Lyuin (“Everton”), Federiko Kyeza (“Fiorentina”), Osman Dembele (“Barselona”), Amadu Diavara (“Napoli”), Kasper Dolberq (“Ayaks”), Canluici Donnarumma (“Milan”), Qabriel Jezus (“Mançester Siti”), Jozef Qomes (“Liverpul”), Benjamin Henriks (“Bayer”), Borxa Mayoral (“Real”), Kilian Mbappe (PSJ), Əmrə Mor (“Selta”), Ris Oksford (“Borussiya”, Mönhenqladbax), Kristian Puluşiç (“Borussiya”, Dortmund), Markus Reşford (“Mançester Yunayted”), Allan Sen-Maksimen (“Nitsa”), Dominik Solanke (“Liverpul”), Teo Ernandes (“Real”), Yuri Tilemans (“Monako”), Enes Ünal (“Vilyarreal”), Kayl Oulker-Piters (“Tottenhem”).

Qeyd edək ki, “Qızıl oğlan” mükafatı yaşı 21-dən yuxarı olmayan futbolçulara verilir.

RƏYLƏR

Qızıl oğlan mükafatına namizədlərin SİYAHISI
publika.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Dembele əməliyyat olundu

Dembele əməliyyat olundu

19 Sentyabr 2017 21:12
“Barselona”nın 105 milyon avroluq yeni transferi 3,5 ayadək sıradan çıxıb

“Barselona”nın 105 milyon avroluq yeni transferi 3,5 ayadək sıradan çıxıb

19 Sentyabr 2017 17:42
"CBC Sport" Super Liqanı nə vaxt yayımlanacaq? - AÇIQLAMA

"CBC Sport" Super Liqanı nə vaxt yayımlanacaq? - AÇIQLAMA

19 Sentyabr 2017 17:27
Sumqayıtda başlayacaq, Qəbələdə bitəcək

Sumqayıtda başlayacaq, Qəbələdə bitəcək

19 Sentyabr 2017 17:17
Azərbaycan Premyer Liqasında VI turun oyun cədvəli açıqlanıb

Azərbaycan Premyer Liqasında VI turun oyun cədvəli açıqlanıb

19 Sentyabr 2017 17:12
AFFA: Qərar sabah məlum olacaq

AFFA: Qərar sabah məlum olacaq

19 Sentyabr 2017 17:03
Xanəmir Telmanoğlu:
"Siz kimsiniz, cənab Azərbaycan yazarları - ƏNVƏR PAŞANIN DÜŞMƏNLƏRİ?.."
"Koka-Kola"nın sirrini bilən iki nəfərə ağılagəlməz qadağa...
- VİDEO
Türkmənistana pulsuz səyahət imkanı...
- "Turan elləri" / VİDEO
Azərbaycanlı general-mayordan qalan
- SON MƏKTUB
"Mən 14 yaşıma qədər dizlərim üstündə yerimişəm, ayaqlarım..."
- Bu MÜSAHİBƏ hamını ağlatdı... / FOTO

Top xəbərlər

Ölkə mətbuatında bugün »

Ruhani ABŞ-ı hədələdi -

19 Sentyabr 2017 22:14

Külli miqdarda pul unitazlara atıldı -

19 Sentyabr 2017 21:55

Ağdamd ev kül oldu

19 Sentyabr 2017 21:49

Salyanda dəhşətli qəza: 4 qadın öldü

19 Sentyabr 2017 21:44

Azərbaycanda şagird müəllimə "Faşist salamı" verdi -

19 Sentyabr 2017 21:40

“Qızıl oğlan” mükafatına namizədlərin SİYAHISI

19 Sentyabr 2017 21:38

Yevlaxda xadimələri daşıyan avtobus qəzaya uğrayıb

19 Sentyabr 2017 21:32

BNA sürücülərin döyülməsindən narahatdır -

19 Sentyabr 2017 21:30

Rahibələrin rok qrupu dünya turnesində - VİDEO

19 Sentyabr 2017 21:28

"Deutsche Bank" maliyyə böhranına səbəb ola biləcək amilləri sadalayıb

19 Sentyabr 2017 21:17

Azərbaycanlı kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri beynəlxalq təcrübəni öyrənirlər

19 Sentyabr 2017 21:17

İranın "Nəfəs" filminin Oskar mükafatına namizədliyi irəli sürülüb

19 Sentyabr 2017 21:12

Salyanda yol qəzası baş verib, 4 nəfər ölüb

19 Sentyabr 2017 21:12

Dembele əməliyyat olundu

19 Sentyabr 2017 21:12

Elmar Məmmədyarov: "Azərbaycan Fələstin münaqişəsinin Şərqi Qüdsün Fələstin Dövlətinin paytaxtı olmaqla, iki dövlət həllini dəstəkləyir"

19 Sentyabr 2017 21:07

Elmar Məmmədyarov -

19 Sentyabr 2017 21:04

İnterpol dələduzluqda təqsirləndirilən azərbaycanlını axtarır

19 Sentyabr 2017 21:03

İranın "Nəfəs" filmi 90-cı Oscar mükafatlarına namizəd olub

19 Sentyabr 2017 21:02

Prezident BMT-də müzakirələrin açılışına qatıldı

19 Sentyabr 2017 20:59

ABŞ BMT-də islahatlar aparılmasını istəyir -

19 Sentyabr 2017 20:58

"Sumqayıt" oyunçusu barəsində qərar - HƏBS

19 Sentyabr 2017 20:49

“Bu, böyük müharibənin başlanğıcı olacaq” - DƏHŞƏTLİ XƏBƏRDARLIQ

19 Sentyabr 2017 20:43

Prezident İlham Əliyev BMT-nin baş qərargahında ümumi müzakirələrin açılışında iştirak edib

19 Sentyabr 2017 20:42

Göygöldə qəza: xəsarət alan var

19 Sentyabr 2017 20:39

Paytaxtın bu ərazilərində qaz təchizatında məhdudiyyət olacaq -

19 Sentyabr 2017 20:38

Meksikalı heykəltəraş Xorxe Marinin sərgisi başa çatıb

19 Sentyabr 2017 20:32

Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Milli Musiqi Günü qeyd olunub

19 Sentyabr 2017 20:30

Gürcüstanda polis azərbaycanlıların yığcam yaşadıqları qəsəbədə xüsusi əməliyyat keçirir

19 Sentyabr 2017 20:27

Rusiya əhalisinin 96%-i ölkənin iqtisadi siyasətinin dəyişdirilməsi zəruriyyətini bildirib

19 Sentyabr 2017 20:22

ABŞ prezidenti: “Bu, bizim üçün utanc mənbəyidir”

19 Sentyabr 2017 20:18

ABŞ prezidenti -

19 Sentyabr 2017 20:16

Prezident İlham Əliyev və xanımı müzakirələrin açılış mərasimində iştirak ediblər

19 Sentyabr 2017 20:14

Moldova hökuməti ölkə prezidentindən Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edəcək

19 Sentyabr 2017 20:12

Yeni silahın yaratdığı QORXU, müharibənin OLMAMASI ÜÇÜN... – GÜNÜN SİYASİ XÜLASƏSİ

19 Sentyabr 2017 20:03

Bakıda və bölgələrdə bal yarmarkası keçiriləcək

19 Sentyabr 2017 20:02

VİDEO: Günəş enerjisi ilə yaşayan uşaqlar -

19 Sentyabr 2017 20:00

Azərikimya İB-də Neftçilər gününə həsr olunmuş “Xəmsə” bilik yarışı keçirilib

19 Sentyabr 2017 19:57

"Gazelli" şirkətinin hüquqşünası: “Yanğın zamanı heç kim xəsarət almayıb”

19 Sentyabr 2017 19:53

Azərbaycanda arıçılıq məhsullarının sərgi-satış yarmarkası keçiriləcək

19 Sentyabr 2017 19:52

Bu azərbaycanlı bütün dünyada axtarılır

19 Sentyabr 2017 19:50

Yer kürəsinin tarixində ən yüksək temperatur müəyyən edildi

19 Sentyabr 2017 19:48

Təlimlərdə ərazinin maketi üzərində fəaliyyətlər icra olunub

19 Sentyabr 2017 19:39

VİDEO: Narkotik vasitə və spirtli içki verib Allaha qurban etdilər -

19 Sentyabr 2017 19:38

Biləsuvarda fəhlələri daşıyan mikroavtobus aşıb, yaralananlar var

19 Sentyabr 2017 19:37

Tramp: “Bu ölkəni məhv etməkdən başqa seçim yoxdur”

19 Sentyabr 2017 19:33

“Neft Daşları”nda yeni quyu istismara verilib

19 Sentyabr 2017 19:30

Tramp: "ABŞ təhlükə yaranacağı təqdirdə, KXDR-i tamamilə məhv etmək məcburiyyətində qalacaq"

19 Sentyabr 2017 19:22

"İran sülhü pozan davranışları davam etdirir" - Tramp

19 Sentyabr 2017 19:19

12 yaşından evlənənə qədər hər gün eyni şeyi təkrarladı -

19 Sentyabr 2017 19:16

Bakıda xəstəxanada insident: mühafizəçinin köynəyini cırdılar

19 Sentyabr 2017 19:14