Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Rusiya nümayəndə heyəti Litva prezidenti Dali Qribauskaytenin çxışı öncəsi BMT Baş Assambleyasının zalını tərk edib.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, ruslar Litvanın Rusiyanın Baltik ölkələrinə hücum ssenarisi hazırlaması ilə bağlı ittihamına bu şəkildə etiraz etmiş olublar.

Bundan əvvəl Qribauskayte bildirib ki, Baltika ölkələri ilə Polşa sərhədində 100 min Rusiya hərbçisi "Qərb-2017" hücum xarakterli hərbi təlimlərdə iştirak edir.



