V turun hakim təyinatları

Topaz Premyer Liqasında mübarizə aparan klubların əvəzedici heyətlərinin yarışında VI turun oyunları üçün hakim təyinatları açıqlanıb.

24 sentyabr

“Səbail” - “Kəpəz”

Hakimlər: Elvin Əsgərov, Pərvin Talıbov, Aleksandr Musatkin, Xalid Quliyev

Binə qəsəbə stadionu, 16:00

“Qarabağ” - “Sumqayıt”

Hakimlər: Etibar Həsənov, Müslüm Əliyev, Elçin Əsədov, Nicat İsmayıllı

Zirə İdman Kompleksinin stadionu, 16:30

25 sentyabr

“Qəbələ” – “Neftçi”

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Səbuhi Əmrahov, Səbuhi Soltanov, Elvin Mədətov

Qəbələ şəhər stadionu, ehtiyat meydança, 16:30

Qeyd edək ki, turun "Zirə" - "İnter" oyunu təxirə salınıb.

