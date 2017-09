Bakı. 21 sentyabr. REPORT.AZ/ "L'Oreal" korporasiyasının şəriki və Amerikanın "Forbes" jurnalının versiyasına görə dünyanın ən zəngin qadını olan Lilian Bettankur 94 yaşında vəfat edib.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə cümə axşamı "Franc-Press" məlumat yayıb.

"Lilian Bettankur bu gecə [çərşənbə günündən cümə axşamına keçən gecə] öz evində dünyasını dəyişib" – deyə agentlik sahibkarın qızının sözlərini sitat gətirib.



