Ronaldo: "Real"a "9" nömrə lazım deyil"

"Real"ın sabiq hücumçusu Ronaldo kluba "9" nömrə almağa ehtiyac olmadığını deyib.

Fanat.Az xəbər verir ki, əfsanəvi futbolçu Madrid klubunun hücum xəttinin yetərincə güclü olduğunu vurğulayıb.

"Marca"ya danışan Ronaldo "Son illər "Real" potensialını göstərdi. Əvvəllər komanda mövsümün əvvəlində qeyri-sabit çıxış edirdi, sonunda isə titul qazanırdı. "Real"ın nəyə qadir olduğuna heç kimin şübhəsi yoxdur. Madrid klubunun əla heyəti var. Komandaya mərkəz hücumçusu lazım deyil. Çünki heyətdə Benzema və Kriştianu Ronaldo kimi dünyanın ən yaxşı oyunçuları var", deyə fikirlərini səsləndirib.

Qeyd edək ki, Ronaldo 2002-2007-ci illərdə "Real"ın şərəfini qoruyub.

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.