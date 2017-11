Şahzadələrin nişan stilləri - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Britaniya şahzadəsi Harri və onun sevgilisi Meqan Markl nişanlandıqlarını rəsmən elan edib. Şahzadəyə ərə getməyən hazırlaşan aktrisanın nişan günü üçün seçdiyi libası çoxları üçün maraq doğurub.

Publika.az bu münasibətlə Meqan Marklın, o cümlədən digər şahzadə, hersoginya və knyaginyaların nişan stillərini yada salıb.

Kraliça Yelizaveta və VI Georq

II Yelizaveta və Şahzadə Filipp

Şahzadə Marqaret və Entoni Armstronq-Cons

Şahzadə Çarlz və xanım Diana

Şahzadə Endrü və Sara Ferqyuson

Şahzadə Anna və Timoti Lourens

Şahzadə Edvard və Sofi Ris-Cons

Şahzadə Çarlz və Kamilla Parker-Boulz

Şahzadə Uilyam və Keyt Middlton

Şahzadə Harri və Meqan Markl

