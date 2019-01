Amerika fond bazarında "Dow Jones" indeksi1,39% - 25 309,99 bəndədək,"S&P 500" 1,60% - 2 747,30 bəndədək, NASDAQ isə 1,77% - 7 337,39 bəndədək bahalaşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Avropa fond bazarlarında "FTSE 100" indeksi 0,11% - 7 244,41 bəndədək ucuzlaşıb, Almaniya DAX-I0,18% - 12 483,79 bəndədək, Fransa CAC-40-ı isə 0,15% - 5 317,37 bəndədək bahalaşıb.

