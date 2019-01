Yunanıstanın paytaxtı Afinada kilsənin yanına qoyulan şübhəli qutu partlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində bir polis əməkdaşı ölüb.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

Çikaqoda Azərbaycanla bağlı bəyannamə qəbul edildi



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.