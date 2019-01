Üzü xlorla yanaraq tanınmaz hala düşən aparıcının SON HALI - FOTOLAR

2008-ci ildə Stefan Silvester tərəfindən hücuma məruz qalan İngiltərənin sevimli aparıcısı Katie Piterin üzü xlorla yanaraq tanınmaz hala gəlmişdi.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, həmin dövrdə dünya gündəminə düşən bu hücümda sonra gözəl aparıcı onlarla estetik əməliyyat keçirib. 35 yaşlı aparıcının son halını görənlər çox təəccüblənir.

Köhnə sevgilisinin təşkil etdiyi qorxunc hücum nəticəsində Katie Piterin görmə qabiliyyəti qismən zəifləyib.

Bütün enerjisini müalicəsinə həsr edən aparıcı 2017-ci ildə ən kiçik qızını qucağına alıb.

Piter Milad bayramı gecəsi paylaşdığı foto ilə çətin günlərini geridə qoyduğunu və həyatına xoşbəxt şəkildə davam etdiyi bütün dünyaya göstərib. Piter fotosunu “həyata minnətdaram” sözləri ilə paylaşıb.

