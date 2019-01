Türkiyənin Mardin bölgəsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, sərnişin avtobusu ilə minik maşınının toqquşması nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 16 nəfər isə yaralanıb.

Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara yerləşdiriliblər. Qəzaya yolun buz bağlamasının səbəb olduğu ehtimal edilir.

