Ukraynada 2019-cu ilin martında keçiriləcək prezident seçkilərində rəsmən iştirak edəcək ilk namizədin kimliyi bəlli olub.

Metbuat.az-ın xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, Ukrayna prezidentliyinə ilk rəsmi namizəd sabiq ekologiya və təbii ehtiyatlar naziri, hüquqşünas İqor Şevçenkodur.

O, bu gün prezidentliyə müstəqil namizəd kimi rəsmən qeydiyyatdan keçmək üçün sənədlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edib.



