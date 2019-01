İNANMAYACAQSIZ! Məzara gedirlər, səhərə qədər... /FOTOLAR

Bəzi ölkələlərdə keçirilən yeni il tədbirləri və qeyri-adi yeni il ənənələri görənləri təəccübləndirir.

Metbuat.az müxtəlif ölkələrdə keçirilən bir-birindən maraqlı yeni il ənənələrini təqdim edir:

Ekvadorda bostan müqəvvalarını və keçən ildən qalmış fotoşəkilləri yandırmaq yeni il ənənəsidir.

Danimarka əhalisi ilin son gününə qədər istifadə olunmayan boşqabları yığaraq dostları və ailələri ilə birlikdə qırırlar.

Kolumbiya xalqı yeni ilin son günü bütün gün əllərində çamadanla gəzir və yeni ildə çoxlu səyahət etməyi arzulayırlar.

Taylandda isə əhali yeni ilə girərkən bir-birlərinə vedrələrlə su atırlar.

Çilidə yeni il ənənələri arasında sevdikləri insanların məzarlarına gedib gecəni onlarla birlikdə keçirmək yer alır.

Panama xalqı isə kuklaları yandıraraq yeni ilin uğurlu olacağına inanırlar.

Sibir əhalisi yeni ilin şans gətirməsi üçün donmuş suya girirlər.

Estoniyalılar gündə yeddi dəfə yemək yeyərək bolluq və bərəkət diləyirlər.

Belçikada insanlar yeni ildə yanlarında inəklər gəzdirərək onlarla birlikdə dilək diləyirlər.

