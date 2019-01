Perunun Braziliya ilə sərhədində 7,2 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Perunun geofizika institutu məlumat yayıb.

Zəlzələ nəticəsində xəsarət alanlar və dağıntılar barədə xəbər verilməyib.

Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.