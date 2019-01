Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiyaya səfər edəcək.

Metbuat.az xarici Kİ-ə istinadən xəbər verir ki, səfər yanvar ayı üçün nəzərdə tutulsa da, dəqiq vaxtı hələlik müəyyənləşməyib.



Qeyd edək ki, ötən il dekabr ayının sonlarında Ərdoğan yaxın günlərdə Moskvaya səfər edəcəyini, orada rusiyalı həmkarı ilə görüşərək Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edəcəyini bildirmişdi.

