Bu il Türkiyə-Yunanıstan formatında keçiriləcək "Survivor" yarışmasında iştirak edəcək türk namizədlərin adları məlum olub.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 30 namizəd arasında keçiriləcək xalq səsverməsi ilə Türkiyə komandasının yekun tərkibi formalaşdırılacaq.

Səsvermə isə "YouTube"da baş tutacaq.

Qeyd edək ki, yarışma 2 fevralda start götürəcək.

