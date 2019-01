Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov Azərbaycanda qaçqın statusu ilə yaşayanlarla bağlı statistikanı açıqlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ümumilikdə Azərbaycanda 78 nəfər qaçqın statusu ilə yaşayır:

"Qaçqın statusu ilə yaşayanların 5 nəfəri Liviyadan, 28 nəfər Əfqanıstandan, 2 nəfəri Pakistandan, 43 nəfəri isə İrandan olan şəxslərdir".

Günay Elşadqızı / Metbuat.az

Foto: Müzəffər İsmayılov

