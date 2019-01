Onlar spirtli içkinin qurbanı olub - ARAŞDIRMA

Tanınmış insanların narkotik və spirtli içkinin qurbanı olması ən çox eşidilən xəbərlər arasındadır.

Metbuat.az sizə narkotik və spirtli içkinin təsirinə düşən məşhurları təqdim edir.

1. Richard Burton

25 yaşında ilk addımlarını atdığı teatr dünyasında və 2 il sonra transfer olduğu Hollywood dünyasında spirtli içki qəbul etmək o zamanlarda dəb halını alıb.

Richard 7 dəfə Oscar namizədi göstərilib. Eyni zamanda gündəmdən düşməyən bir evlilik yaşayan aktyor spirtli içkinin qurbanı olub.

2. Humphrey Bogart

57 yaşında xərçəng xəstəliyindən həyatını itirib. Spirtli içki və siqaretə olan asılılığı buna səbəb olub.

3. Robin Williams

Gənc yaşlarından başladığı spirtli içki qəbulu depressianı da özüylə bərabər gətirib. Məşhur aktyor intihar edib.

4. Oliver Reed



Spirtli içki və qadınlara olan alüdəçiliyi ilə bilinib hər zaman 1999-cu ildə infarktdan dünyasını dəyişib.

5. John Bonham

32 yaşında səhər yeməyi üçün 16 “vodka shot” axşam yeməyində isə 40 “vodka shot” içdikdən sonra dünyasını dəyişib.

6. Hank Williams

30 yaşında spirtli içki və narkotik istifadəsindən infarkt keçirib və dünyasını dəyişib.

7. Veronica Lake

Boşandıqdan sonra depressiya ilə birlikdə gələn spirtli içki alüdəçiliyi aktrisanın 51 yaşında ölümünə səbəb olub.

8. Amy Winehouse

2011-ci ildə evində ölü tapılıb.

