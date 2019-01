Kanadanın paytaxtı Ottavada ikimərtəbəli avtobus dayanacağa çırpılaraq qəzaya uğrayıb.



Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində azı 12 nəfər xəsarət alıb ki, onlardan da bir neçəsinin vəziyyəti kritikdir.

Hadisə yerinə 30-a yaxın təcili tibbi yardım maşını, polis və xilasedicilər cəlb olunub

