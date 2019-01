Uqandada yük avtomobili qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az-ın xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, hadisə nəticəsində 14 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Yaralananlar dərhal xəstəxanalara yerləşdirilib.

Qəzaya səbəb kimi, yük avtomobilinin sürücüsünün idarəetməni itirməsi göstərilib.

Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.