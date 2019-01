Model olmaq istəyən əkiz bacılar ölümdən döndü /FOTOLAR

Rusiyanın paytaxı Moskvada yaşıyan 15 yaşlı əkiz bacılar Maşa və Daşa model olmaq arzusu ilə şirkətə müraciət ediblər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki şirkətlərin gənc qızlara uğurlu model olmaları üçün “arıqlamalısız” deməsi ilə bacılar anoreksiya xəstəliyinə yaxalanıblar. 36 kiloqram çəkiyə düşən əkizlər xəstəxanaya yerləşdirilib.

Həkimlər həddindən çox çəki itirməsi səbəbilə qızların ürəklərinin təhlükədə olduğunu bildirib.

Bacılar 15-ci doğum günlərini xəstəxanada qeyd ediblər.

