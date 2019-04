Ana südü körpələrin ilk 6 ay ərzində mütləq qəbul etməli olduqları çox əhəmiyyətli bir qidadır.

Südün keyfiyyəti nə qədər yaxşı olarsa, uşağın inkişafı da bir o qədər yaxşı olar. Bundan əlavə ana südü immun sistemini gücləndirdiyi üçün uşağı bir çox infeksiyon xəstəliklərdən də qoruyur.

Metbuat.az ana südünü artıran qidalarla bağlı videonu təqdim edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.