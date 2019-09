Türkiyə İstanbulda 5.8 bal böyüklüyündə baş verən zəlzələ zamanı bir vətəndaşın təhlükəsizlik kamerasına əks olunan görüntüləri sosial mediada böyük marağa səbəb olub.

Təşvişə düşən vətəndaş əlindəki çay stəkanları ilə binadan qaçmağa başlayıb. Sosial mediada bir neçə dəfə paylaşılan görüntülər gülüş hədəfinə çevrilib.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:

