Əməkdar artist Abbas Bağırov oğlunun ad gününü qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəniz kənarındakı restoranlardan birində baş tutan məclisdə şou-biznes nümayəndələri də yer alıb.

Müğənninin oğlu Murad və xanımı ilə ad günündən olan fotoları təqdim edirik.



