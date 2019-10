Neftçi-nin futbolçuları - Soni Mustivar və Donald Gerye Haiti milli komandasına dəvət olunublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar iki görüşdə yığmaya kömək edə bilərlər.

Haiti oktyabrın 10-u Kosta Rika ilə KONKAKAF Milli Liqası matçına, 15-i isə Boliviya ilə yoldaşlıq oyununa çıxacaq.(goal.az)

