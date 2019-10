Bakının Yasamal rayonunda restoranda kütləvi dava zamanı 1 nəfər bıçaqlanıb.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonda yerləşən restoranlardan birində baş verib. Bir neçə nəfər arasında baş verən dava zamanı 25 yaşlı Mərəyev İlkin İlham oğlu ayağından bıçaq xəsarətləri alıb.

Yaralı təcili tibbi yardım birqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Ona sağ baldırın kəsilmiş yarası diaqnozu qoyulub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.