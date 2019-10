Hər kəs İrandakı bu VİDEO-dan danışır - Dünya şokda

Bu yaxınlarda yüngül atletika üzrə dünya çempionatında sözün həqiqi mənasında qalmaqal yaşanıb. Belə ki turnir vaxtı kameralar arxadan Almaniyadan olan idmançı xanımları qeyri etik şəkildə lentə alıb və idmançılar buna etiraz ediblər. Xanimlar bildirib ki, bu kimi kadrları efirə vermək etikaya uyğun deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, qızlar görəsən İranda bu problemi necə həll edirlər deyə sual ünvanlayıblar, bu barədə Eurosport xəbər yayıb.

Argentinalı iqtitsdçı Manuel Adorni isə tvitter səhifəsində İranda yüngül atletika üzrə çempionataın necə yayımlanması ilə bağlı kadrlar yayaraq qeyd edib ki, "dünyanın bəzi yerlərində azadlıq uğrunda sözün həqiqi mənasında savaş gedir".

Yayım vaxtı idmançıarın ayaq, boyun və qolları qara kadrlarla bağlanıb. Videonu diqqətinizə təqdim edirik:

