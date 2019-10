Dəhşətli hadisə: Erməni Türk idmançını boğaraq öldürmək istədi— VİDEO

Erməni idnmançı Türki döyüşçünü rinqdə boğaraq öldürməyə cəhd edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, erməni döyüşçü Rafael Abrahamyan Türk döyüşçü Batuhan Akdumanı boğaraq öldürməyə çalışıb. Hakimin dayan fitinə baxmayaraq erməni idmançı qaydaları pozaraq türk idmançını boğmağa davam edib. Nəticədə Türk idmançı huşunu itirib. Həkimlərin köməkliyi ilə idmançı xəstəxanaya çatdırılıb. Erməni idmançının qaydaları kobud şəkildə belə pozması ciddi naeazılığa səbəb olub. (oxu24.com)



Həmin dəhşətli kadrları təqdim edirik:

