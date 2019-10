Dünya şöhrətli müğənni Madonna Nyu-Yorkdakı şousunu təxirə salmağa məcbur olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ulduz dizindəki zədəyə görə səhnəyə çıxa bilməyəcəyini deyib. Müğənninin saytında dizindəki zədə ilə bağlı onun yataq rejimində olmasının vacibliyi qeyd edilib. Konsertə bilet alanların isə şounun yeni tarixi ilə bağlı məlumatları izləməsi tövsiyə olunub.

Qeyd edək ki, müğənninin "Madame X" konserti oktyabrın 10 və 12-i olmalı idi.(Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.