Kiyevdə həmyerlisini baltalayan azərbaycanlının görüntüləri yayıldı - FOTO

Kiyevdə 22 yaşlı azərbaycanlı Cavid Hacıyevi qətlə yetirən şəxsin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qatilin görüntüsü binanın girişində yerləşdirilmiş müşahidə kamerasına düşüb. Prokurorluqdan verilən məlumata görə, qətli törədən 23 yaşlı yaşlı azərbaycanlı hadisədən sonra Ukraynadan qaçıb. Onun kimliyi açıqlanmır. Hadisənin təfərrüatı da məlum deyil.

Bundan başqa, prokurorluq qətlin oktyabrın 6-da balta ilə törədildiyini, daha sonra isə qatilin cəsədi hamam otağına apardığı müəyyənləşdirib. (oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.