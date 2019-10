AVRO-2020: Polşa və Rusiya final mərhələsinə vəsiqəni təmin edib

Futbol üzrə 2020-ci il Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçlar keçirilib.

"Report"un məlumatına görə, 4 qrupda 9 qarşılaşma təşkil olunub. C, E və G qruplarında iki, İ qrupunda isə üç oyun baş tutub.

E qrupunda yer alan Azərbaycan millisi səfərdə Macarıstana uduzub - 0:1. Qrup lideri Xorvatiya isə Uelslə heç-heçə edib - 1:1.

C qrupunun favoritlərindən Hollandiya səfərdə Belarusu, Almaniya isə Estoniyanı məğlubiyyətə uğradıb.

İ qrupunda final mərhələsinə vəsiqəni öncədən təmin edən Belçika növbəti qələbəsini qazanıb.

Səfərdə Kipri üstələyən Rusiya (5:0) da AVRO-2020-nin əsas mərhələsinə vəsiqəni təmin edib. G qrupunda isə Polşa Şimali Makedoniyanı məğlub edərək buna nail olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.