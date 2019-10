Mark Esper: "NATO müttəfiqi Türkiyəyə qarşı vuruşmayacaq"

NATO Yaxın Şərqdə öz müttəfiqi Türkiyəyə qarşı müharibəyə başlamaq niyyətində deyil.

"Report" "Anadolu" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ-ın müdafiə naziri Mark Esper Türkiyənin Suriyanın şimalında keçirdiyi "Barış pınarı" antiterror əməliyyatını şərh edərkən deyib.

"Yaxın Şərqdə NATO üzrə çoxdankı müttəfiqimizə – bizimlə birlikdə Koreyadan Əfqanıstana qədər vuruşmuş Türkiyəyə qarşı müharibəyə başlaya bilmirik. Bizim üçün bu məsələ gündəlikdədeyil", - Pentaqon başçısı deyib.

Bununla yanaşı, Esper Suriyanın şimalında vəziyyətin "çətinləşə" biləcəyindən narahalığını ifadə edib. "Hazırda biz oradan (Suriyanın şimalından – red) azı 1000 əsgərimizin təhlükəsiz çıxarılması üzərində işləyirik. Mən bununla əlaqədar olaraq hər hansı qrafik səsləndirmək istəmirəm, orada vəziyyət hər saat dəyişir", - o qeyd edib.

Esper vurğulayıb ki, mexanikləşdirilmiş bölmələr, artilleriya və ABŞ-ın aviasiyası "15-mininci türk qüvvələrinə" mane olmayacaqlar.



